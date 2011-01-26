У Рівному презентацію Ліни Костенко дивилися навіть на вулиці

25 січня у Рівному письменниця Ліна КОСТЕНКО розпочала творчий тур Україною, під час якого презентуватиме свій роман "Записки українського самашедшого".

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч проходила у залі Рівненського обласного академічного драматичного театру, а кілька сотень прихильників Л.КОСТЕНКО, які не змогли потрапити до зали, дивились трансляцію зустрічі на великому екрані, встановленому на фасаді театру.

Як повідомили у рівненському відділенні Спілки письменників України, відвідати зустріч можна було лише за безкоштовними запрошеннями, які, за бажанням самої Л.КОСТЕНКО, мали бути розповсюджені у першу чергу серед старшокласників, студентів, вчителів української мови та літератури, викладачів, і в меншій кількості - серед представників влади, журналістів, письменників та представників громадських організацій. За свідченням рівненських письменників, на кількасотенну рівненську організацію СПУ було виділено лише 4 запрошення.

Л.КОСТЕНКО на зустрічі зазначила, що “розпочала своє турне з Рівненщини через те, що цей милий її серцю край збергає патріотичні та історичні традиції українського народу”. За її словами, саме в обласному драмтеатрі кілька років тому було поставлено п’єсу «Шлях на Берестечко» за однойменним твором поетеси. За головну роль у цій виставі художнього керівника театру Володимира ПЕТРІВА було удостоєно Шевченківської премії.

У творчому вечорі Л.КОСТЕНКО також взяли участь лікар і бард Ольга БОГОМОЛЕЦЬ, бандурист Василь ЖДАНКІВ, поет та видавець Іван МАЛКОВИЧ.

Л.КОСТЕНКО також повідомила, що своє турне Україною завершить теж на Рівненщині – у Національному університеті «Острозька академія».