Пенелопа Крус уперше стала мамою

Іспанські актори Пенелопа Крус та Хав`єр Бардем стали батьками.

Їхнє маля днями з`явилося на світ у лос-анджелеській клініці "Cedars Cinai".

Щасливу новину джерела, наближені до родини, повідомили газеті "El País".

Зіркова пара доклала зусиль, аби народження їхнього первістка стало якомога більш приватною подією. Дівчинка народилася чи хлопчик – досі лишається секретом.

До Сполучених Штатів матуся приїхала ще на Різдво. За порадою лікарів, Пенелопа вела дуже спокійний спосіб життя та цілком зосередилась на майбутній події.

Під час пологів Хав`єр знаходився поряд із коханою дружиною.

Нагадаємо Крус та Бардем, чий роман почався з 2007-го року, офіційно побралися влітку 2010-го.

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