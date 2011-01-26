Табачник обіцяє відкрити в Москві першу українську школу

У Москві планується відкриття загальноосвітнього навчального закладу з українською мовою викладання. Про це під час брифінгу 26 січня повідомив глава Міносвіти Дмитро Табачник.

За словами міністра, це питання зараз опрацьовується з Міністерством освіти і науки РФ, департаментом освіти уряду Москви за підтримки українського посольства в Росії та особисто посла Володимира Єльченка.

"Це також багатогранний, багаторічний і досить складний проект. Тому що Москва – місто, яке перенасичене з точки зору освітніх послуг, і, звичайно, для того, щоб не просто продекларувати, а створити серйозний загальноосвітній навчальний заклад з українською мовою, треба провести цілий комплекс заходів. У першу чергу, щось зробити для того, щоб батьки хотіли своїх дітей вчити саме в цій школі", - зазначив міністр.

Табачник зауважив, що міністерство здійснило всі кроки, необхідні для цього, зокрема, вперше в затверджених державних умовах прийому до ВНЗ України міністерство відійшло від принципу етнічності.

"Тепер за квотою на безкоштовне навчання можуть вступати громадяни інших держав, якщо вони вчилися в середніх загальноосвітніх закладах з українською мовою викладання. Це абсолютна новація цього року, нас підтримало дипломатичне відомство, зовнішньополітичне відомство, тобто в нас є квота, яка визначається міждержавними відносинами, в деяких випадках угодами з різними країнами", - додав він.

Також Табачник наголосив, що міністерство хоче, щоб діти, які в Москві відвідуватимуть школу з українською мовою навчання, одразу отримували два документи про повну середню освіту.

Зазначимо, за даними посольства України в РФ, у 2009 році на всій території Росії нараховувалося лише 12 українських шкіл - 9 у Башкирії, по одній у Білгороді, Новому Уренгої та Нижньовартовську.

ТСН