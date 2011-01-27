У Росії покажуть виставу за п'єсою Ганни Яблонської

У російському місті Перм покажуть виставу за п`єсою українського драматурга, письменника і поета Ганни Яблонської, яка загинула від теракту в Домодєдово 24 січня.

Виставу під назвою Десь і близько покажуть у місцевому театрі Сцена-Молот 10 і 11 лютого 2011 року, повідомили в прес-службі театру.

Ця вистава йде також у театрах Практика (Москва) і в театрі Парафраз (Глазов).

"Аня бачила дві вистави і радісно дивувалася, якими різними вони вийшли. Вона надсилала мені п`єси і вірші. Останні два місяці, їдучи у відрядження, я весь час брав із собою три нових тексти Ганни, і ми постійно обговорювали їх з друзями-режисерами" , - розповів художній керівник театрів Практика і Сцена-молот Едуард Бояка.

Вистава Десь і близько стала першою постановкою за п`єсою Ганни Яблонської у Росії.

Нагадаємо, що першим про смерть Ганни Яблонської повідомив у своєму блозі драматург Михайло Угаров. Учора інформацію про загибель Яблонської підтвердило Міністерство закордонних справ України.

29-річна Ганна Яблонська летіла до Москви на церемонію нагород журналу Мистецтво кіно. У понеділок ввечері їй повинні були вручити диплом конкурсу сценаріїв Особиста справа-2010.

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Нагадаємо, що в понеділок, 24 січня, о 16:32 за московським часом в аеропорту Домодєдово пролунав вибух, потужність якого склала 5 кг в тротиловому еквіваленті. За офіційними даними, в результаті вибуху загинули 35 людей, в тому числі іноземні громадяни. Понад 130 осіб отримали поранення.

РИА Новости

