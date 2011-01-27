В Україні виставлять повне зібрання шедеврів Едгара Дега (фото)

17 лютого у Мистецькому Арсеналі відбудеться урочисте відкриття п’ятого Великого Скульптурного салону.

Цього року Великий Скульптурний Салон уперше в Україні представить сенсаційну колекцію – повне зібрання шедеврів пластики неперевершеного майстра французького імпресіонізму Едгара Дега (1834 – 1917).

У Мистецькому Арсеналі експонуватиметься 74 бронзових скульптури Едгара Дега, відтворених із збережених воскових фігур і виконаних на замовлення спадкоємців майстра після його смерті в знаменитій ливарній майстерні Вальзуані (Франція). Окрасою експозиції стане одна з найвідоміших у світі скульптур – «Юна танцівниця». До речі це єдина скульптура, яку художник експонував за життя.

Пластичні етюди Дега найповніше виражають творчий настрій художника в той період, коли він почав стрімко втрачати зір. У своїх скульптурах Дега залишається вірним головним мотивам своєї творчості – майстра завжди надихали витончені образи танцівниць, купальниць, граційні фігури коней. Покладаючись на чуття, Дега домагався виразної передачі миттєвого руху, гостроти і несподіванки пози, зберігаючи при цьому пластичну цілісність і конструктивність фігури.

Великий Скульптурний Салон 2011 представить твори 30-ти провідних українських майстрів скульптури, які своїми добірними колекціями презентуватимуть яскраву палітру тенденцій сучасної української пластики.