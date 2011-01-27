Ахметов профінансував нову постановку «Лісової пісні» у Львові

За підтримки фонду Ріната Ахметова “Розвиток України” у Львівському театрі ім. Л. Курбаса відбудеться нова постановка п’єси «Лісової пісні» Лесі Українки, автором нового прочитання є відомий український режисер Андрій Приходько.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».

Як повідомили у фонді, у 2011 році вже розпочалося фінансування перших проектів у рамках грантової програми фонду I ³ [ідея – імпульс – інновація].

У рамках програми, крім театру ім. Л. Курбаса, ще один грант отримають Донецька державна музична академія ім. С. Прокоф`єва, яка до ювілею композитора в квітні презентує віртуальний музей «Прокоф`єв-Центр» та музей Івана Гончара.

Також за кошти гранту видавництво «Кальварія» випустить книгу Малколма Бредбері «Британський роман нового часу». І вже зараз за підтримки фонду продовжує роботу популярний он-лайн журнал про сучасну культуру Коридор, створений Центром Сучасного Мистецтва.

Гранти отримають не тільки інституції, але й діячі культури: Богдан Поліщук на видання незалежного театрального журналу «Коза», Лариса Венедиктова на Художньо-освітній проект на межі перформансу, театру та візуального мистецтва «Перформативи», Олена Захарченко на створення віртуальної книги.

На сьогоднішній день реалізовані перші тревел-гранти (професійні подорожі за кордон з метою творчого розвитку та налагодження контактів у міжнародній мистецькому середовищі). Україну в світі представили художники Аліна Копиця, Анжеліка Рудницька та Анатолій Слойко.

Нагадаємо, що програма I ³ складається з трьох блоків: гранти на професійні подорожі для індивідуальних художників; індивідуальні гранти на створення художніх робіт; інституціональні гранти на виготовлення культурного продукту (від тренінгу до книги). Фінансуються візуальне і театральне мистецтво, література і музейна справа.

Максимальний розмір гранту для інституції становить 160 000 грн., Індивідуального гранту на створення художньої роботи – 80 000 грн. Максимальний розмір гранту на професійне подорож – 16 000 грн.