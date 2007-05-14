Луцьк проведе фестиваль «Берегиня»

У Луцьку відбудеться V фольклорний фестиваль «Берегиня», в якому планується участь півтисячі різноманітних колективів із 8 країн світу.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні у Волинській обласній державній адміністрації начальник обласного управління культури і туризму Володимир ЛИСЮК повідомив, що уже затверджено програму V фольклорного фестивалю «Берегиня»

За його словами, зокрема, до Луцька приїдуть фольклорні колективи із Литви, Латвії, Польщі, Росії, Молдови, Румунії, Білорусі та з більшості регіонів України.

Фестиваль відкриється 26 травня зустріччю учасників із керівництвом області. Також планується урочиста хода від Університетського майдану до Замкової площі із покладанням квітів до пам`ятників Тарасові Шевченку, Лесі Українці та розстріляним в`язням Луцької тюрми.

Фестиваль "Берегиня", популяризуючи традиційну народну культуру, охоплює різноманітні жанрово-тематичні програми, показує весняно-літній та літньо-осінній цикли народних обрядових дійств.