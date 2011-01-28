У Шоколадному будиночку в Києві відзначать день народження Моцарта

У неділю, 30 січня 2011 року, в Шоколадному будиночку в Києві відзначать 255-річчя з дня народження видатного австрійського композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

У рамках культурно-мистецького вечора в Шоколадному будиночку виступить українська письменниця Ірен Роздобудько - вона розповість про дитинство Моцарта за своєю книгою Життя видатних дітей, повідомили організатори заходу.

Гостей вечора також потішить виставка дитячої творчості Музика Моцарта (живопис і графіка); концерт творів цього композитора у виконанні викладачів та студентів Національної музичної академії України; вірші і сцени з поетичних творів про Моцарта у виконанні дитячого театру Інкунабула; танці епохи Моцарта у виконанні Театру історичного танцю; вікторина про життя й творчість композитора.

Відвідувачів заходу будуть пригощати кондитерськими виробами з ресторану австрійської кухні.

Зазначимо, що сьогодні, 27 січня, виповнюється 255 років з дня народження великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

Святкування дня народження Моцарта в Шоколадному будиночку розпочнеться 30 січня о 15:00. Вартість квитка: 20 грн. Виручені кошти будуть направлені на ремонтно-реставраційні роботи Шоколадного будиночка.

Нагадаємо, що в січні 2010 року пам`ятник архітектури Шоколадний будиночок, розташований у Києві на вулиці Шовковичній, 17, вперше після 20-річної реставрації відкрився для відвідувачів. Ця будівля все ще потребує ремонту і реставрації, а для цього необхідна фінансова допомога громадськості.

2 квітня 2009 року депутати Київради прийняли рішення про те, що Шоколадний будиночок стане Дитячою картинною галереєю, філією Київського музею російського мистецтва.



Корреспондент.net

