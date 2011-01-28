У Ліверпулі вручили перший диплом фахівця з The Beatles

Ліверпульський університет надії видав перший диплом магістра в галузі вивчення The Beatles.

Документ отримала 53-річна канадська співачка Мері-Лу Захалан-Кеннеді, повідомляє BBC News.

Вона була однією з 12 осіб, що вступили в Ліверпульський університет надії на курс, присвячений The Beatles. Цей курс був введений у 2009 році.

Мері-Лу стала першою студенткою, яка особисто отримала від університету документ про присудження їй наукового ступеня.

"Курс був непростим, але захоплюючим. Я дізналася багато нового про те, як The Beatles впливають на різні сфери нашого життя", - заявила Захалан-Кеннеді.

У себе на батьківщині Мері-Лу Захалан-Кеннеді випустила три студійних альбоми. Крім того, в середині 70-х років вона отримала титул канадської королеви краси.

Нагадаємо, що в грудні 2010 року пішохідний перехід зебра на вулиці Еббі Роуд у Лондоні, який прикрасив обкладинку однойменного альбому гурту The Beatles, був визнаний культурною цінністю національного значення.