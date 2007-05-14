«Молодий вівторок. Нові імена» - творчий вечір молодих київських письменників

15 травня, 17-00, у Національна Спілці письменників України відбудеть «Молодий вівторок. Нові імена» - творчий вечір молодих київських письменників. За підсумками наради молодих літераторів столиці 2007 року. Поетичні читання, виступи керівників майстер-класів, відомих українських письменників (Василь Герасим’юк, Василь Портяк, Петро Осадчук, Петро Засенко та ін). Ведучі Анна Багряна та Вікторія Осташ. Національна Спілка письменників України, м. Київ, вул. Банкова, 2.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter