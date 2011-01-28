На торги виставлять бетонну плиту з відбитками руки і ноги Джексона

У Лас-Вегасі на онлайн-аукціон виставлять бетонну плиту з відбитками долоні, ступні і автографом короля поп-музики Майкла Джексона.

Початкова ціна лота становить $ 3 000. Торги відбудуться 15 лютого 2011 року, повідомляється 27 січня на сайті аукціонного будинку Nate D. Sanders Auctions.

Джексон залишив свої відбитки на цій плиті в червні 1984 року. Передбачалося, що бетонна пластина, вага якої становить майже 227 кілограмів, а розміри - 76 на 76 сантиметрів, стане частиною проекту Алея слави Лос-Анджелеса, проте йому так і не судилося втілитися в життя.

У 1984 році плиту помістили на зберігання в підвал готелю Riviera, де вона пролежала недоступною для публіки протягом 21 року. Пізніше її подарували одному з гостей готелю, який у 2009 році продав плиту за невідому суму нинішньому власникові, повідомляє агентство Reuters.

Засновник аукціонного будинку Нейт Сандерс вважає, що пам`ятна плита поп-короля може бути продана за $ 100 000.

Крім самої плити в лот включені кілька фотографій з Джексоном.

Нагадаємо, що в грудні 2010 року на аукціоні за $ 330 000 продали рукавичку Майкла Джексона.

РИА Новости

