У Москві 116-ліття Михайла Булгакова відзначать ”балом у Воланда”

У Москві урочисто відзначать 116 років з дня народження радянського письменника Михайла Опанасовича Булгакова. Центром торжеств стане знаменита "нехороша квартира", де, згідно тексту романа "Майстер і Маргарита", відбувався шабаш нечистої сили. Свято продовжиться "до глибокої ночі".

Торжества відбудуться у вівторок в Домі-музеї Булгакова за адресою: вулиця Велика Садова, будинок 10. "Святкування почнеться о 15:30 і проходитиме до глибокої ночі. Відвідувачів чекає насичена програма, яка включає театральні номери, музичне шоу і обширну виставку ілюстрацій до "Майстра і Маргарити" художника Павла Оринянського", цитує ІТАР-ТАРС слова директора музею письменника, Миколи Голубєва.

Цього дня в музеї можна буде побачити ожилих персонажів безсмертного роману. Зустрічати гостей балу будуть Аннушка і Гелла. Перед відвідувачами з`являться і головні герої - Воланд і його свита, Майстер і Маргарита, Іван Бездомний. Перенестися в атмосферу булгаківських творів допоможе і музика 20-х, 30-х років минулого століття, яка звучатиме в живому виконанні.

Відвідувачів чекає також безкоштовне пригощання, вікторини, розіграші, конкурси.

З п`яти годин у домі на Великій Садовій, 10 почнеться театральне дійство. На імпровізованій сцені московський драматичний театр імені Станіславського покаже уривки із спектаклю "Собаче серце", "Зойкіну квартиру" представить Омський драматичний театр Ліцеїста, а спектакль "Морфій" - Московський театр "Птах двох світів".

Культурно-просвітницький центр "Булгаківський дім" працює з 2004 року. У будинку, де розташований музей, Булгаков проживав на початку 1920-х років. Саме у цій будівлі знаходилася так звана нехороша квартира, в якій влаштував свою "похідну резиденцію" один з центральних персонажів роману, – Воланд (Сатана).

За матеріалами NEWSru.com