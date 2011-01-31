До Шарм-ель-Шейха введено війська

В курортне місто Шарм-ель-Шейх на Синайському півострові введено підрозділи єгипетської армії.

Як передає сайт телеканалу "Аль-Джазіра", військові мають намір гарантувати безпеку туристичних районів країни.

У міністерстві закордонних справ Ізраїлю заявили агентству DPA, що перевіряють повідомлення про війська в Шарм-ель-Шейху. При цьому представник міністерства не висловив особливої стурбованості з приводу можливого порушення Кемп-Девідських мирних угод, що обмежують чисельність єгипетських збройних сил на Синайському півострові.

Як повідомляв УНІАН, в Єгипті, де шостий день тривають масові заворушення, вбито понад 100 осіб, тисячі ув’язнених втекли з в`язниці в долині Ваді-Натрун.

В країні сьогодні закрито банки, фондову біржу і школи, тривають акції протесту з вимогою відставки Президента Хосні МУБАРАКА.

Вчора британський прем`єр Девід КЕМЕРОН, Президент Франції Ніколя САРКОЗІ і канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ закликали Х.МУБАРАКА повністю відмовитися від застосування сили проти демонстрантів і провести реформи, яких вимагають громадяни країни.