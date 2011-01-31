Табачник поверне російську літературу – утискаючи українську

Міністерство освіти й науки, молоді та спорту затвердило концепцію літературної освіти у середніх школах.

Документ, підписаний міністром освіти Дмитром Табачником, змінює структуру викладання літератури в середній школі, пише "Комерсант-Україна".

Відповідно до концепції, у шкільній програмі на 30-40% збільшиться вивчення творів сучасних авторів, а російська література буде викладатися окремо від курсу зарубіжної літератури.

Як відомо, у 2000 році постановою Кабінету міністрів №1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру й 12-річний термін навчання" російська література була інтегрована в курс зарубіжної літератури.

Концепція ж, затверджена в Міносвіти, навпаки, допускає інтеграцію української та світової літератури.

Крім того, вчителям пропонується приділяти особливу увагу творам із золотого фонду, перевіреного, на думку авторів концепції, "часом і багатьма поколіннями".

Член парламентського комітету з питань культури й духовності, письменник Павло Мовчан ("БЮТ-Батьківщина") вважає: "Золотий фонд літератури повинен формуватися не міністром освіти, а народом. Повертати в шкільні програми письменників, які пропагували радянську ідеологію, уже неактуально".

У раціональності запропонованих змін сумніваються і вчителі-практики.

"Концепції не повинні одноосібно вводитися рішенням міністра. Як мінімум слід провести громадське обговорення, залучити наукових фахівців", - зазначила голова Української світової спадки професійних учителів, педагог Наталя Мацко.

На її думку, в Україні необхідно посилювати не гуманітарний, а природно-математичний освітній напрямок, який є світовим трендом.

Українська правда