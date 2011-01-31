У національному музеї Єгипту мародери знищили кілька мумій

Мародери увірвалися до будівлі національного музею в Каїрі й зруйнували кілька стародавніх мумій фараонів. Як передає Газета.Ru, про це заявив керівник відділу старовин Захі ХАВАСС. За його словами, це сталося під час безладів.

«Я був дуже засмучений, коли сьогодні вранці, прийшовши до музею, побачив, що хтось намагався увірватися до будівлі», - сказав він.

«Я знаю, що громадяни спільно з поліцією спробували не допустити розграбування фондів музею, проте, схоже, що мародерам все ж таки вдалося увірватися до будівлі. Дві мумії було знищено», - заявив З.ХАВАСС.

Мародери також розгромили касу музею.

Як повідомлялося, в Єгипті 25 січня почалися маніфестації з вимогами проведення економічних і політичних реформ, а також відставки 82-річного Президента Хосні МУБАРАКА, який править країною 30 років.

В результаті зіткнень протестувальників з поліцією у п`ятницю і в ніч на суботу в Єгипті загинули, щонайменше, 24 людини, більш як 1,1 тисяч дістали поранення.