Рок-гурт Kiss випустить свій 20-й студійний альбом

Американський рок-гурт Kiss, що отримав величезну популярність у 1970-1980 роках, випустить у 2011 році свій 20-й студійний альбом.

Гітарист колективу Томмі Тейер повідомив журналістам, що гурт приступить до роботи над новим альбомом у березні. Він переконаний, що платівка буде готова до кінця цього року, повідомляє сайт Contactmusic.

Передбачається, що продюсером нового диску виступить гітарист і вокаліст Kiss Пол Стенлі, який продюсував попередній альбом гурту - Sonic Boom.

За словами Тейєр, Стенлі "краще ніж хто-небудь інший знає, як саме повинен звучати запис Kiss".

Попередній альбом Sonic Boom гурт випустив у жовтні 2009 року. Платівка зуміла піднятися до першого рядка чарту Billboard 200 і до п`ятого рядка європейського хіт-параду. Однак у британському чарті диск посів лише 24-е місце.

Нагадаємо, що до випуску нового альбому готується ще один всесвітньо відомий гурт - Aerosmith.

Lenta.ru

