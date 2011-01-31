31 січня в історії

1714 рік - імператор Петро I заснував у Петербурзі кунсткамеру - найстаріший музей Росії.

У 1747 році у Лондоні відкрилася перша клініка з лікування венеричних захворювань - госпіталь Lock.

1865 року хімік Дмитро Менделєєв захистив дисертацію "Про з`єднання спирту з водою". Умовна дата народження рецепта російської горілки.

1893-й - у Патентному бюро США реєструють торгову марку Coca-Cola.

1950 рік – президент США Гаррі Трумен публічно оголосив про підтримку проекту розробки водневої бомби, зброї, яка теоретично в сотні разів потужніша, за атомні бомби скинуті американцями на Хіросіму та Нагасакі під час 2-ї Світової війни.

Через п`ять місяців після втрати США монополії на володіння атомною зброєю і виявлення, що один з чільних американських спеціалістів-ядерників Клаус Фукс є радянським шпигуном, президент США Гаррі Трумен публічно оголосив про підтримку проекту розробки водневої бомби, зброї, яка теоретично в сотні разів потужніша, за атомні бомби скинуті американцями на Хіросіму та Нагасакі під час 2-ї Світової війни. 1 листопада 1952 року на одному з атолів Маршалових островів США успішно підірвали першу в світі водневу бомбу.

1958 року було здійснено запуск першого американського штучного супутника Землі "Експорер-1", котрий встановив наявність навколоземного радіаційного поясу.

В 1999 році науковці з університету Алабама (США) одержали, на їх думку, неспростовні докази того, що вірус СНІДу бере свій початок у Африці, походить від шимпанзе і вперше перейшов до людей близько 50-и років тому.

2009 рік - у Кенії принаймні 113 людей загинули й більше 200 осіб отримали поранення внаслідок займання розлитої нафти в районі міста Моло.

31 січня народилися:

У 1797 році - Франц Шуберт, німецький композитор, автор близько 600 романтичних пісень і балад, 9 симфоній, 20 фортепіаних сонат ("Незакінчена симфонія", "Зимовий шлях", "Форель", "Лісовий цар").

Його першими музичними наставниками були батько (скрипка), старший брат Ігнац (фортепіано), регент приходської церкви М. Хольцер (спів). Шуберт був прийнятий "півчим хлопчиком" в придворну капелу та Конвікт — кращу у Відні школу з пансіоном. В 1813 році він вступив до вчительської семінарії і через рік почав викладати в школі, де служив його батько. У вільний від роботи час він склав свою першу месу і поклав на музику вірш Ґете "Гретхен за прядкою". Починаючи з цього часу і до кінця життя Шуберт написав близько 600 романтичних пісень і балад, 9 симфоній, 20 фортепіаних сонат.

1939 року народився Олександр Пороховщиков, російський кіноактор ("Ворошиловський стрілець", "День народження Буржуя", "Діаманти для диктатури пролетаріату.

В 1956 році - Віра Глаголєва, російська кіноактриса ("Не стріляйте в білих лебедів", "Вороги", "Щиро ваш").

1981-го народився Джастін Тімберлейк, американський поп-співак, колишній соліст групи`N Sync.

ТСН