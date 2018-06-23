Любіть Ірванця!

Письменники – люди особливі. Оригінальності їм не бракує не лише у творчості, а й у повсякденному житті. Добрий цьому приклад нещодавнє святкування дня народження поета, прозаїка, драматурга, перекладача Олександра Ірванця.

24 січня йому виповнилося 50 років. Веселощі з нагоди ювілею тривали кілька днів.



Розпочалося все в Національному університеті «Острозька академія», де Олександр Васильович викладає на спеціальності «Літературна творчість». Офіційна частина вітання проходила за участі ректорату і провідних викладачів кафедри журналістики та літературознавства, а ректор університету Ігор Пасічник подарував Ірванцеві срібний іменний перстень «Острозької академії», виготовлений за зразком оригінала, знайденого на розкопках давнього городища.



По тому святкування помалу переросло в творчий вечір ювіляра. В одній з найбільших аудиторій академії зібралося з пару сотень прихильників творчості і шанувальників таланту автора. Для них виступали, окрім винуватця торжества, найближчі друзі й “колеги по перу”.

Розпочав вечір перший проректор НаУОА Петро Кралюк, який, вітаючи, зачитав есей-оповідку присвячену Ірванцеві. Юрій Андрухович, патріарх Бу Ба Бу, презентував присвячений п’ятдесятиліттю його ж (Бу Ба Бу) підскарбія спеціально написаний з цієї нагоди вірш, який, за словами Олександра Васильовича, його «…просто потряс!». Андрій Бондар та Олександр Бойченко читали власні тексти про Ірванця і присвячені йому.

Олександр Васильович теж за словом у кишеню не ліз, зате витягнув із неї дещо інше – маску відомого голівудського супергероя, чим зірвав бурю оплесків.

По тому як змагання в красномовстві і віншуванні закінчилися, усі охочі мали змогу отримати автограф, тим більше, що видавництво “Фоліо” подарувало для цього прекрасну нагоду - а саме - презентувало щойновидану книгу "Сатирикон-XXI”, в якій зібрано основний масив прозового й поетичного доробку письменника, з бонусом – творами, які до цього не видавалися - поемою „Білорусь” та оповіданням „ Play the game”.



Закінчилося дійство святковою вечерею в колі друзів, рідних, колег.

Ну а для тих, хто не зміг вітати іменинника в Острозі, 27 січня було влаштовано спеціальну акцію під символічним (в усіх сенсах) гаслом «по 50». У київському кнайп-клубі «Купідон» письменник частував гостей, приймав вітання і подарунки.



З дружиною Оксаною Цюпою

На зустріч завітали: тележурналіст і письменник Юрій Макаров з дружиною, нардеп і очільник “Останньої барикади” Олесь Доній, поет Юрко Позаяк, телеведуча Лідія Таран, керівник проекту Політ.ua Юлія Каденко, ціла “делегація” від Польського інституту на чолі з його директором Ярославом Годуном, колишній ректор КМА Сергій Іванюк, Максим Стріха – письменник, громадський діяч та багато інших.



Юрко Позаяк подарував фото ювіляра часів "Любіть!.."





За що й отримав... масу нових вражень. От такий от "щирий поцілунок літературних побратимів"



"Тінь великого класика"

Отак закінчився "тиждень Сашка Ірванця", людини-оркестра, майстра слова й клинка, підскарбія Бу Ба Бу. Гості роз’їхалися, ювіляр плідно працює над новою п’єсою, готується до промоційного туру з новою книгою, зима закінчується… Далі буде.

Віктор Іщенко, Валентина Романенко



Фото - Тетяни Давиденко