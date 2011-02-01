Наомі Кемпбелл взяла інтерв’ю у Путіна

10:37, 01 лютого 2011
Культура
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Опубліковане в журналі GQ

Британська топ-модель Наомі Кемпбелл взяла інтерв’ю у прем’єр-міністра РФ Володимира Путіна.

Інтерв’ю відбулося у листопаді 2010 року під час екологічного саміту в Санкт-Петербурзі, присвяченого збереженню популяції тигрів. Воно опубліковане в англомовній версії журналу GQ.

Окрім екології Кемпбелл і Путін обговорили фізичну форму прем’єра, його поїздку на зліт байкерів у Криму і гучний еротичний календар, який главі уряду подарували на день народження студентки факультету журналістики МДУ.

На запитання, чи сподобався йому календар, Путін відповів:

"Мені дуже сподобалися дівчата, вони красиві. Мені сподобався календар, але це не найголовніше. Майже в усіх країнах, і в Росії зокрема, вважається модним критикувати людей при владі. Якщо хтось підтримує людей на зразок мене, його відразу починають звинувачувати у тому, що він намагається втертися в довіру. Дівчата, які зробили еротичний календар, виявилися хоробрими і не злякалися цього", - сказав прем’єр РФ.

Кемпбелл висловила захоплення хорошою фізичною формою Путіна, запитавши його як він її підтримує і чи не боїться травм, займаючись екстремальними видами спорту - рафтингом, катанням на коні без сідла, мотогонками, гірськими лижами і полюванням.

Прем’єр РФ відповів, що підтримує форму приблизно тим же способом, що і Наомі, а травму отримував востаннє в студентські роки, коли зламав палець при виконанні однієї з вправ.

Також Путін розповів про свою поїздку на зліт байкерів у Криму, зізнавшись, що "не настільки крутий, як ці хлопці".

"Там був один дуже сміливий чоловік, він проїхав на байку кілька тисяч кілометрів. Він інвалід, у нього всього одна нога - другу він втратив десь в Югославії під час війни", - розповів Путін.

В інтерв’ю Кемпбелл він також розповів про те, як була зроблена фотографія, де він плаває батерфляєм, який вважається одним з найскладніших стилів плавання.

"Я обрав цей стиль, бо вода була холодна. Це була одна із знаменитих сибірських річок, температура води там близько 16 градусів. Я просто намагався якомога менше залишатися у воді", - сказав Путін.

Нагадаємо, що в жовтні у Росії студентки факультету журналістики МДУ випустили до дня народження Володимира Путіна календар Ми вас любимо!, на сторінках якого вони позують у нижній білизні.

У відповідь на нього був підготовлений альтернативний календар студенток факультету журналістики в одязі і з питаннями до Путіна типу: "Коли звільнять Ходорковського?", "Хто вбив Ганну Політковську?".

Пізніше ініціативу росіянок підхопили українські студентки, які випустили календар для Президента України Віктора Януковича.

Lenta.ru
 

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