Актора Михайла Козакова госпіталізували з раком останньої стадії

Актор театру і кіно Михайло Козаков госпіталізований в Ізраїлі. За даними ЗМІ, артистові діагностували неоперабельний рак легенів в останній стадії.

Син Козакова Кирило підтвердив інформацію про госпіталізацію батька, проте відмовився уточнити діагноз, зазначивши, що поки йде обстеження. При цьому син актора додав, що вилітає в найближчі дні в Ізраїль.

Водночас, російські ЗМІ повідомляють, що 76-річний артист доставлений в один з ізраїльських госпісів недалеко від Тель-Авіва з неоперабельним раком легенів в останній стадії.

Михайло Козаков зняв такі фільми, як Покровські ворота і Безіменна зірка, які стали культовими, а також працював над телефільмами і телевиставами, зокрема, Візит дами, Маскарад, Фауст.

Зніматися в кіно Козаков почав з 1956 року, його дебютом став фільм Михайла Ромма Вбивство на вулиці Данте, а потім були Людина-амфібія, Постріл, Здрастуйте, я ваша тітка.

Працював у театрах імені Маяковського, Современник, МХАТ, "На Малій Бронній". Лауреат Державної премії СРСР за театральну діяльність (1967 рік), Державної премії РРФСР (1983 рік) за роль Фелікса Дзержинського в телевізійному фільмі Двадцяте грудня, в 1980 році стан народним артистом РРФСР.

У Москві актор створив свій театр Російська антреприза Михайла Козакова, де ставить вистави і грає в них.

У 2010 році Козаков був удостоєний ордену Пошани.

Корреспондент