У Росії у віці 87 років помер радянський поет Микола Дорізо, автор віршів пісень, які звучать у фільмах Проста історія, Справа була в Пенькові, Різні долі.

Микола Дорізо помер на дачі у підмосковному Передєлкіно. Про це повідомив секретар Союзу письменників Росії Геннадій Іванов.

"Зараз родина поета вирішує питання про місце і час поховання", - додав Іванов.

Прем’єр-міністр РФ Володимир Путін висловив співчуття у зв’язку зі смертю поета, зазначивши, що Дорізо "був талановитим поетом, щирою, душевно щедрою і по-справжньому мужньою людиною".

Микола Дорізо народився у 1923 році. Писати почав у 1938 році, а в 1948-му видав першу збірку віршів - На рідних берегах.

Крім того, Дорізо випустив поетичні збірки Доки дерева є на світі, Лик Перемоги, Я написав колись пісню.

Корреспондент

