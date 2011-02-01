У Табачника пояснили, що для російської буде просто "особлива роль"

У Міносвіти пояснили, що не виділятимуть російську літературу з курсу зарубіжної. Але їй відводитиметься "особлива роль". У Міністерстві освіти та науки заперечили, що планують ввести в школах окремий курс вивчення російської літератури, пише "Сегодня".

Коментуючи інформацію про те, що, згідно з новою концепцією літературної освіти для школярів, російську літературу вивчатимуть як окремий предмет, керівник прес-служби міністерства Ірина Костевська зазначила: "Я б рекомендувала журналістам спочатку вивчити текст документу, розміщеного на сайті Міносвіти".

"Російська література повинна вивчатися окремим курсом, а не як іноземна. Однак домогтися виділення російської літератури в окремий курс, на жаль, поки не вдалося. У концепції МОН сказано лише, що російській літературі при вивченні літератур інших народів повинна відводитися особлива роль, оскільки вона формувалася у взаємодії з українською", - пояснив депутат-регіонал Вадим Колесніченко.

Українська правда