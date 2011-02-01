Про стосунки британського принца Уїльяма і Кетрін Міддлтон знімуть фільм

Історію любові принца Уїльяма і Кетрін Міддлтон увіковічнять у кіно. Про це оголосила телекомпанія Lifetime, яка вже працює над проектом.

Уїльяма зіграє актор Ніко Еверс-Свінделл, а його батька, принца Чарльза – актор Бен Кросс. Вакансія на роль коханої принца поки відкрита.

Зйомки фільму "про дружбу між принцом Уїльямом, другим у черзі на британський престол, і майбутньою принцесою Кейт Міддлтон, надзвичайною дівчиною з середнього класу, дружбу, яка переросла в романтичні стосунки, що підкорили весь світ...", повинні початися вже в лютому. В ефір романтичну біографічну картину планується випустити в квітні.

Весільну церемонію, яка запланована на 29 квітня, можливо, покажуть у 3D. Принаймні, власники ВВС, ITV і BSkyB упевнені, що демонстрація церемонії в такій формі матиме великий успіх.

Представник королівського двору вже повідомив ЗМІ, що в Букінгемському палаці "позитивно дивляться на те, що телекомпанії висвітлюватимуть весілля в 3D за умови, що репортери не порушуватимуть спокій королівської сім`ї під час церемонії одруження у Вестмінстерському абатстві". "Ми не хочемо, щоб гості на весіллі постійно наштовхувалися на телекамери. І молодята не повинні відчувати себе героями телешоу", –додав представник двору.

NEWSru