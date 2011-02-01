Роман Барки про Голодомор викинуть зі шкільної програми

У новому шкільному підручнику з української літератури для учнів 11-х класів роман Василя Барки "Жовтий князь", що оповідає про Голодомор в Україні, рекомендований лише для додаткового самостійного читання, пишуть "Комментарии".

Між тим, у підручнику з`явився розділ "Українська російськомовна поезія", у рамках якого школярі познайомляться з творчістю Миколи Ушакова, Бориса Чичибабіна, Леоніда Вишеславського і Леоніда Кисельова.

Крім того, школярі й далі продовжуватимуть вивчати творчість Івана Драча, Ліни Костенко, Дмитра Павличка, незважаючи на те, що ще в червні міністр освіти Дмитро Табачник заявляв про намір урізати курс української літератури.

Тоді чиновник заявив, що в курсі української літератури будуть представлені більше письменники-класики, на яких ґрунтувалася висока духовна література початку XIX - XX століття.

Між тим, за наявною інформацією, деякі фахівці пропонували включити в шкільну програму твори, в яких головна дія розгорталося в минулому столітті в Україну. Зокрема, мова йшла про роман Миколи Островського "Як гартувалася сталь" і романі "Біла гвардія" Михайла Булгакова. Проте ці ініціативи не знайшли підтримки.

Необхідність створення нового підручника продиктована переходом українського середньої освіти з 12-річною на 11-річну систему.

Українська правда