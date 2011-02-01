Янукович зустрівся з Марією Матіос

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з відомою письменницею, лауреатом Шевченківської премії Марією МАТІОС перспективи розвитку української літератури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося сьогодні на зустрічі В.ЯНУКОВИЧА і М.МАТІОС. На зустрічі також була присутня заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН.

Співрозмовники обговорили перспективи розвитку української літератури, гуманітарні питання, в тому числі – підготовку до Шевченківських днів.

Також у ході майже годинної бесіди було обговорено цілу низку актуальних питань, пов’язаних із розвитком культури і освіти.

М.МАТІОС подарувала Президентові кілька своїх книжок.

Нагадаємо, нещодавно М.МАТІОС заявила про політичне переслідування її з боку Генеральноїпрокуратури та МВС. За її словами, 17 грудня працівники Шевченківського райвідділу внутрішніх справ Львова за дорученням ГПУ розшукували її у видавництві "Піраміда", щоб вилучити з продажу примірники книги МАТІОС "Вирвані сторінки з автобіографії".