Сьогодні з Борисполя до Єгипту вилетіло чотири літаки з туристами

Сьогодні вранці, незважаючи на рекомендації Міністерства закордонних справ, в охоплений масовими акціями протесту Єгипет з аеропорту Бориспіль вилетіло чотири рейси з туристами.

Зокрема, в Хургаду вилетіло три рейси. Крім того, ще один літак вирушив у Шарм-ель-Шейх.

Завтра, 3 лютого, з Борисполя заплановано виліт ще трьох літаків в Шарм-ель-Шейх, а також одного літака в Хургаду.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує українцям утриматися від поїздок до Єгипту. Зокрема, МЗС просить утриматися від поїздок до Каїра, Олександрії і Суеца, а також на курорти країни до повної стабілізації ситуації.

Як повідомлялося, вчора, 1 лютого, літак авіакомпанії МАУ з сім`ями українських дипломатів, а також співробітниками компаній Нафтогаз України і Укрспецекспорт на борту прибув з Каїра до Києва.

Корреспондент.net