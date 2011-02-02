2 лютого в історії

1536 рік — на західному березі ріки Ла-Плата, на південь від ріки Парана, іспанський конкістадор Педро Мендоза заснував місто Буенос-Айрес, нинішню столицю Аргентини.

1589-й — у Москві засновано патріархію, першим патріархом якої став московський митрополит Іов.

1653 року селище Новий Амстердам набуло статусу міста. Сьогодні воно відоме як Нью-Йорк.

1852 й — у Лондоні на Фліт-стрит відкрився перший громадський туалет.

У 1870-му агенство Reuters, підписавши угоди з двома іншими агенствами, вперше в історії створила всесвітню інформаційну мережу.

Одне з найбільших у світі міжнародних агентств новин, яке працює в інформаційній сфері вже понад 150 років. В агентстві працюють понад 14.000 співробітників в 91 країні світу, у тому числі 2.300 журналістів, фотокореспондентів і відеооператорів. "Рейтер" нараховує в цілому 197 бюро по всьому світу. З новинами агентства "Рейтер" щодня знайомлять понад 1 мільярд чоловік. Журналісти агентства одними з перших сповістили про такі події світової історії, як убивство президента США Авраама Лінкольна, закінчення воєнних дій у ході Першої світової війни, смерть Ганді й, зовсім недавно, про піймання колишнього іракського диктатора Саддама Хусейна. Агентство Рейтер першим повідомило про початок зведення Берлінської стіни, і першим же - про її руйнування.

1892-й — у Намеокі (Іллінойс, США) відбулася найдовша в історії зустріч з боксу (між Гаррі Шарпом і Френком Кросбі).

1912-го — Фредерік Лоу стрибнув з парашутом зі статуї Свободи.

В 1935 році американець Леонард Кілер продемонстрував роботу сконструйованого ним нового пристрою, названого поліграф або "детектор брехні", результати використання якого вперше стали доказом вини підозрюваного.

1999-го на передньому фасаді універмагу “Україна” в Києві вивісили найбільшу в світі (на той час) зовнішню рекламу – панно шампуню “Орґанікс” (126,5 х 17 м).

В цей день народилися:

У 1812 році — Євген Гребінка, український поет ("Малоросійські приказки", "Човен", прозаїк ("Записки студента", "Петербурзька сторона", "Фактор").

1901 року - Валеріан Підмогильний, український письменник і перекладач, один з найвидатніших прозаїків українського "розстріляного відродження".

Його роман "Місто" одна із знакових книг століття. Розповідь про долю юнака в тенетах великого полісу, по суті живого хижого організму, що висмоктує совість людини. Роман можна порівнювати з найкращими зразками літератури подібного змісту.

В 1904-му - Валерій Чкалов, російський льотчик-ас; розробив ряд фігур вищого пілотажу, здійснив безпосадковий переліт через Північний полюс з СРСР до США (1936 рік ).

1944 рік — Олександр Мороз, український політик.

Восени 2000 року оприлюднив "плівки Мельниченка", поклавши початок «касетному скандал». Активний учасник акції "Україна без Кучми". У 2004 році балотувався на виборах в Президенти України. В першому турі набрав 5,81 %. В другому турі підтримав Віктора Ющенка. На виборах 2007 року Соціалістична партія не подолала 3-відсотковий бар`єр і Мороз не отримав депутатський мандат.

1977-го народилася Шакіра Ріполл, колумбійська співачка.

Свій перший альбом — "Магія" Шакіра записала в 13 років, підписавши контракт із Sony Discos. Шакіру завжди тягнуло до року, але продюсери із Соні вважали, що їй більше підходить амплуа поп-співачки. З цього і почалася кар’єра Шакіри. В 1997 році Шакіра заснувала благодійну організацію Fundación Pies Descalzos (дослівно "Фонд Босих Ніг"), основний напрямок діяльності якої — збирання коштів для фінансування шкіл для дітей з малозабезпечених сімей в Колумбії та інших країн Латинської Америки. Шакіра також є наймолодшим за віком послом доброї волі ЮНЕСКО.

ТСН