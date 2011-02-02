На Венеціанській бієнале Україну представлятиме Оксана Мась

Цього року на Венеціанській бієнале проект від України представить художниця Оксана Мась.

На Венеціанській бієннале нею будуть представлені своєрідні частини Гентського вівтаря, створеного братами Яном і Хубертом ван Ейкамі.

"Гентський вівтар – унікальний твір. На ньому зображено рай на землі – це те, чим завжди хотіли володіти люди, причому – за життя", – сказала Оксана Мась.

Вівтар буде зібраний з дерев`яних елементів у формі яйця, на яких зображені людські гріхи.

"У даному проекті ми роздаємо людям дерев`яні яйця, на яких просимо намалювати власні гріхи. Бере участь величезна кількість людей більше 50 національностей, що живуть у різних місцях, людей різного віросповідання, людей з колоній і зон, монастирів, учнів, співробітників прокуратури...

Ми просимо, щоб вони задумалися про гріхи, оцінили їх, сформулювали і все це зобразили. Саме з цих елементів будуть зібрані частини вівтаря. Основна концепція – ікони з гріхів. Виявилось, що незалежно від національності й релігії, гріхи у всіх людей однакові", – розповіла художниця.

У результаті вівтар складе 92 метри у висоту і 134 метри завширшки. На бієнале будуть представлено 6-8 фрагментів розміром 6 на 6 метрів.

"До цього моменту в мене було багато проектів, пов`язаних з українською писанкою. У даному випадку, цей елемент ми не можемо назвати писанкою, тому що писанка – це яйце, розписане певним малюнком, який має сакральну інформацію", – сказала Мась.

Венеціанська бієнале – один із старих арт-фестивалів світу. Цього року він проходитиме 54-й раз за 108 років. Це єдиний арт-фестиваль, в якому беруть участь держави – тобто, бере участь і Міністерство культури України. Всі каталоги бієнале є архівними. Вони потрапляють в бібліотеки й музеї світу.

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