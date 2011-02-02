5 лютого відбудеться спільний концерт гуртів Бумбокс і Pianoбой

Гурт Бумбокс заспівав дуетну пісню з PIANOБОЙ - сольним проектом відомого українського музиканта Дмитра Шурова.

Pianoбой - сольний проект відомого піаніста, композитора Дмитра Шурова, який працював у таких музичних проектах, як Океан Ельзи, Esthetic Education та Земфіра.

"Зараз ми готуємо до випуску свій перший альбом, і показали частину пісень гурту Бумбокс, - розповів Шуров. - Андрію Хливнюку сподобалася наша пісня Этажи і він запропонував заспівати її разом. Я дуже поважаю Андрія і мені цікаве це співробітництво".

5 лютого в київському клубі Crystall Hall відбудеться спільний концерт гуртів Бумбокс і Pianoбой, на якому також прозвучить пісня Этажи.

Нагадаємо, що в 2010 році гурт Бумбокс увійшов у список най успішніших зірок українського шоу-бізнесу.



Корреспондент.net

