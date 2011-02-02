На Одещині вандали скинули пам'ятник жертвам Голодомору

У Білгород-Дністровському міському парку культури і відпочинку (Одеська область) невідомі зловмисники повторно скинули з п`єдесталу і зруйнували Меморіальну композицію у пам`ять жертв Голодомору 1932-33 років.

Як передав кореспондент УНІАН, перший раз місцеві вандали вчинили наругу над Пам`ятним меморіальним знаком у ніч на 1 липня минулого року, написавши на його поверхні слово «РЕП» і скинувши плиту з п`єдесталу, через що плита зі штучного граніту розкололася надвоє.

Городяни спільними зусиллями знову виготовили Меморіальний знак і відновили його в парку на колишньому місці, проте вандали вчинили ще один злочинний акт, намагаючись знищити народну пам`ять про лиходійства комуністичного режиму минулого століття.

Коментуючи в інтерв`ю УНІАН повторний акт вандалізму, лідер обласної організації Національної спілки письменників України Геннадій ЩИПКОВСЬКиЙ висловив думку, що «це - наслідок безкарності місцевих вандалів за злочин, скоєний минулого літа».

«Якби міліційні оперативники розшукували цих вандалів так же старанно, як у сусідньому райцентрі Рені, - відзначив Г.ЩИПКОВСЬКИЙ, - де винуватця знищення пам`ятника комуністичному вождю Леніну було негайно розшукано і він поніс відповідальність за свої дії, згідно зі ст. 296 Кримінального кодексу України, то акту повторного вандалізму у Білгород-Дністровському напевно вдалося б запобігти. Але ми бачимо, що останнім часом владні структури і правоохоронні органи в Одеському регіоні закривають очі на кримінальні злочини і екстремістські дії прихильників проросійських сил».

Він також нагадав, що співробітниками міліції протягом півтора років безуспішно розшукується і дотепер не затриманий вбивця лідера Одеської молодіжної патріотичної організації «Слава і Честь» Максима Чайки, хоча його ім`я стало відоме правоохоронцям протягом першої доби проведення оперативно-розшукових заходів. Також не притягнуто до кримінальної відповідальності жодного члена бандитського угруповання, які 2 вересня 2007 року побили учасників мирної акції біля стін облдержадміністрації, переважно представників обласного об`єднання «Просвіта» і ВО «Свобода».