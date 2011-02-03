3 лютого в історії

1690 році в англійській колонії Массачусетс вперше в Америці увійшли в обіг паперові гроші. Їх використовували для оплати солдат-найманців у війні з Квебеком.

1815-й — у Швейцарії засновано першу в світі фабрику з виробництва твердого сиру.

1830 року ООНнським протоколом, підписаним Росією, Великою Британією і Францією, Греція оголошувалась незалежною конституційною монархією. Нова держава мала площу 47.5 тисяч м2 з населенням 600 тисяч чоловік.

1863 рік - у місцевій газеті містечка Вірджинія (штат Невада) опубліковано гумористичне оповідання 27-літнього журналіста Семюеля Ленгхорна Клеменса, підписане псевдонімом Марк Твен.

Через два роки це ім`я, вперше використане цього дня, стало відомим у США, а згодом - і в усьому світі.

1957-го запустили "Супутника-2", який доправив до космосу першу живу істоту земного походження — собаку на прізвисько Лайка.

Народилися:

У 1809-му — Фелікс Мендельсон (Бартольді), німецький композитор ("Італійська симфонія", "Шотландська симфонія", "Фінгалова печера"), диригент, автор весільного маршу, піаніст, засновник першої німецької консерваторії (Лейпціг, 1843 рік).

1820 року — Елізабет Блеквел, перша в світі жінка-лікар.

1847 рік — Александер Ґрем Белл, винахідник телефону.

За освітою Александер Белл не був ні інженером-електриком, ні фізиком. Він почав працювати помічником вчителя музики і ораторського мистецтва.Пізніше він став працювати з людьми, страждаючими дефектами мови, що втратили слух. Прагнення допомогти цим людям і любов до дівчини, що оглухнула після важкої хвороби, спонукали його сконструювати прилади, за допомогою яких він міг демонструвати глухим артикуляцію звуків мови. Він відкрив в Бостоні навчальний заклад по підготовці викладачів для глухих. Белл вивчив акустику, фізику людської мови. Він почав ставити досліди з апаратом, в якому мембрана передавала коливання звуків на голку. Так він наближався до ідеї телефону.

У 1872 році народився Іван Фомін, архітектор, один із засновників неокласицизму, автор будинку Кабінету Міністрів у Києві.

1974-го народився Ігор Пелих, український телеведучий, журналіст, продюсер.

Був ведучим телепрограм "Галопом по Європах" (туристична програма, телеканал ICTV), "На свою голову» (міський квест, телеканал ICTV, "Таксі" (інтелектуальне шоу, телеканал Сіті), "Лабіринт" та продюсером. З 2005 року — засновник і генеральний продюсер студії "Роги і копита продакшн»" З кінця 2008 року працював ведучим "ДСП-шоу" на радіо Europa Plus. Лауреат премії "Телетріумф" (кращий ведучий розважальних програм на українському телебаченні) в 2003 році. Батько 3-х дітей. Трагічно загинув 8 травня 2009 року близько 05:00 в ДТП у Києві, на проспекті Перемоги, 82 Водій авто, не дочекавшись приїзду ДАІ, зник з місця аварії. Прощання відбулося в приміщенні телеканалу ICTV. 10 травня 2009 року похований на Байковому кладовищі.

ТСН