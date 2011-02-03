4 літаки з українськими туристами вилетіли вранці до Єгипту

У четвер, 3 лютого, вранці з київського аеропорту "Бориспіль" до Єгипту вилетіло чотири літаки з туристами.

Як повідомляє ТСН, три рейси вилетіли до Шарм-ель-Шейху, ще один літак відправився до Хургади.

На п’ятницю, 4 лютого, з Борисполя заплановані вильоти ще одного рейса до Шарм-ель-Шейху та рейса до Табу.

Як відомо, у Єгипті тривають заворушення та масові акції протесту проти влади. У курортний Шарм-ель-Шейх війська були введені ще 30 січня.

Туристи з інших країн масово залишають Єгипет.

Як повідомлялося, у середу, 2 лютого стався інцидент з чеськими туристами, які були змушені втікати від розлюченого натовпу.