Харків і Варшава стали містами-побратимами

Харків та Варшава стали містами-побратимами.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, 2 лютого у польській столиці було підписано Угоду про дружбу та співробітництво між Харковом і Варшавою.

Мер Варшави Ганна ГРОНКЕВИЧ-ВАЛЬЦ у своїй промові відзначила, що підписання такого договору з Харковом є важливим заходом для підвищення іміджу польської столиці у Європі.

Також була відзначена провідна роль Харкова як міста, яке бере активну участь у спільних міжнародних проектах у галузі розвитку громадянського суспільства, з удосконалення роботи органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, у галузі туризму, культури, освіти та підготовки до Євро-2012.

Г.ГРОНКЕВИЧ-ВАЛЬЦ подякувала Харкову за активну роль та значний внесок у роботу провідної мережі європейських міст «Євросітіз», віце-президентом якої зараз є Варшава.