Олександр Палій презентує посібник з історії

У вівторок, 8 лютого о 18-00 відбудеться презентація посібника „Історія України" історика та політолога Олександра Палія за участі автора.

Презентацію анонсовано під суворою назвою "Історія карає за незнання її уроків?"

Під час презентації буде висвітлено наступні теми:

- Чому історики України та Росії не можуть написати спільний підручник?

- Навіщо владі радянські „білі плями" історії?

- Що важливіше: уроки історії, чи дата, коли українці спробували цукор?

та інші.

Книга Олександра Палія призначена для викладачів загальноосвітніх шкіл та студентів.

Вона розглядає історію України з давнини до наших днів, розвиває дослідження вузлових моментів української історії.

Крім авторського тексту, книга містить автентичні історичні документи, що дають змогу читачеві самому оцінювати історію, не покладаючись на інтерпретаторів.

Презентація книги, виданої видавництвом ТОВ „Стилос", відбудеться за участю фонду „Україна - ЮНЕСКО".

Презентація відбудеться у книгарні „Є" (вул.. Спаська, 5, поблизу станції метро„Контрактова площа)"

Історична правда