У Криму планують запровадити систему "все включено"

У кримських готелях впроваджуватимуть систему "все включено". Щоправда, вітчизняний all inclusive відрізнятиметься від єгипетського і турецького варіантів.

Про це розповів керівник Мінкурортів і туризму Автономної республіки Крим Олександр Лієв, пише Сегодня.

"Ми не позиціонуватимемо цю систему як "обжиралівку". Ми будемо пропонувати здорове харчування, різні дієти, кухню з місцевим колоритом і зі своїх продуктів. Меню буде таким, в якому не можна обійтися без ялтинської цибулі або наших морепродуктів", - пояснив міністр.

"Протягом року ми вже пропонуватимемо такі розробки на навчальних семінарах для персоналу готелів і показуватимемо на конкретних прикладах, що навіть при завантаженні готелю на третину вигідно вводити систему "все включено", - додав Лієв.

Що конкретно буде включено в Криму - поки неясно: перелік послуг ще розробляють.

Однак вже зараз у багатьох готелях сумніваються, що "все включено" приживеться: щоб зробити цю систему вигідною, потрібно піднімати ціни, а вони й так високі.

Так, в ялтинській 4-зірковому готелі "Пальміра-Палас" у лютому-квітні (не в сезон) найнижча ціна за номер - 1070 гривень на добу (за 7 днів - 930 доларів), а тижневі тури в Єгипті у "4 зірки" з перельотом можна купити за 450 доларів.

На думку експертів, слабкими місцями в Криму залишаються у порівнянні з Туреччиною і Єгиптом короткий купальний сезон (червень-вересень) і відстала інфраструктура (погані дороги, проблеми водопостачання). Але в деяких готелях уже вводять "все включено".

"З цього тижня ми пропонуємо гостям і 3-разове харчування, і базове лікування. Попит на "все включено" в Криму є, але не всі готелі можуть надавати комплекс послуг і розваг", - розповів директор з маркетингу однієї з готелів Ялти Олег Фесенко.

Україська правда. Життя