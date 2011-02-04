У Херсоні поставлять виставу за п'єсою Анни Яблонської
10:17, 04 лютого 2011Культура
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10-13 лютого - театральний фестиваль
У Херсоні 10-13 лютого пройде театральний фестиваль "Лютый/Февраль", на який з`їдуться актори з України, Росії, Литви, Франції і Киргизстану.
Про це УНІАН повідомили в оргкомітеті фестивалю.
Організаторами фестивалю є московський і херсонський театральні центри імені Всеволода Мейєрхольда, а також херсонський центр молодіжних ініціатив "Тотем".
Одна з вистав - "Десь і біля" - буде поставлено на п`єсу одеситки Анни Яблонської, яка загинула внаслідок теракту в московському аеропорту "Домодєдово". Режисером вистави виступив херсонський журналіст Євген МАРКОВСЬКИЙ.
А.ЯБЛОНСЬКА також була серед запрошених на фестиваль.
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