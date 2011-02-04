4 лютого в історії

1708 рік - кантата "Господь, він мій Цар небесний" - так звана "Виборна кантата" - стала першим надрукованим твором Йоганна Себастьяна Баха. Кошти на це виділила міська влада Мюльгаузена, де 22-річний композитор працював церковним органістом.

У 1722 році російський імператор Петро I затвердив "Табель про ранги", ієрархічний список державних службовців, що підрозділялись на 14 класів.

При рівності класів воєнний чин вважався вищим придворного, а придворний - вище цивільного; просування по службі, отримання нагород, дворянства ставало тісно пов`язаним з отриманням того чи іншого чину. До осіб 1-2-го класів слід було звертатись "Ваше Високопревосходительство", 3-4-го класів - "Ваше превосходительство", 5-го класу - "Ваше високородіє", 6-8-го класів - "Ваше високоблагородіє", 9-14-го класів - "Ваше благородіє". Ця система була відмінена в 1917 році після Жовтневої революції в Петрограді.

1789 рік — у Філадельфії на засіданні виборщиків, які представляли 10 з 11-и штатів, що ратифікували конституцію США, одноголосно, 69-а голосами, було обрано першого президента Сполучених Штатів Америки - ним став Джордж Вашингтон.

1906 року департамент поліції Нью-Йорку постановив використовувати відбитки пальців для ідентифікації злочинців.

1945-й — в Ялті відкрилась Кримська конференція глав держав Великої трійки - СРСР, США, Великобританія, - рішення якої визначили геополітичну ситуацію в Європі на багато років уперед.

Попри досягнення Йосифом Сталіним, Франкліном Рузвельтом і Уінстоном Черчіллем важливих стратегічних угод щодо подальшої війни з Німеччиною і Японією, в питаннях повоєнного устрою Європи, зокрема долі Польщі, взаєморозуміння знайдено не було, що заклало основи протистояння між Заходом і Сходом, яке по закінченні 2-ї Світової війни переросло в т. зв. Холодну війну.

В 1998-му в обличчя Білла Гейтса в Брюсселі поцілили тортом.

2005-го Верховна Рада України затвердила Юлію Тимошенко на посаді прем`єр-міністра України.

Народилися:

В 1902 році — Чарльз Ліндберг, американський авіатор; першим здійснив безпосадковий переліт через Атлантичний океан (1927 рік).

1906 року народився Клайд Томбо, американський астроном; відкрив Плутон, дев`яту планету Сонячної системи (1930 рік ).

1933 рік — Ігор Кваша, російський актор ("Той самий Мюнхгаузен", "Людина з бульвару Капуцинів"), телеведучий ("Жди меня" на ОРТ).

1974-го народився Оскар де ла Хойя, американський боксер, чемпіон Олімпійських ігор 1992 року, абсолютний чемпіон серед професіоналів у середній вазі.

Де Ла Хойя десять разів ставав чемпіоном світу в шести вагових категоріях. Всього на професійному рингу американець провів 45 боїв, в яких отримав 39 перемог (зокрема 30 - нокаутом) і зазнав шість поразок. Бій Де Ла Хойї з Флойдом Мейвезером-молодшим вважається одним з кращих в історії боксу. Біля стадіону "Стейплс Сентр" в Лос-Анджелесі Де Ла Хойї встановлений пам`ятник. 14 квітня 2009 Оскар Де Ла Хойя оголосив про завершення боксерської кар`єри. Після відходу з професійного рингу Де Ла Хойя зосередиться на промоутерській діяльності. Американцеві належить Golden Boy Promotions - одна з найбільших промоутерських компаній в світі.

ТСН