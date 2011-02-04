Мона Ліза була хлопчиком-коханцем да Вінчі?

Глава Національного італійського комітету з охорони культурної спадщини Сільвано Вінчеті заявив, що знаменита картина Леонардо да Вінчі "Мона Ліза" - це портрет не жінки, а чоловіка, з яким у художника міг бути любовний зв`язок.

За словами Вінчеті, на полотні зображений юний красень Джан Джакомо Капротті (Gian Giacomo Caprotti), який з 1490 по 1510 працював у майстерні да Вінчі і за свої незліченні витівки заслужив прізвисько "дияволеня" (Salai).

На думку вченого, Леонардо написав з Капротті двох Іоанна Хрестителя і одного ангела. Всі перераховані персонажі схожі один на одного і одночасно мають велику схожість з "Моною Лізою": це стрункі, злегка жіночоподібні, кучеряві юнаки.

До того ж, Капротті став героєм кількох еротичних начерків майстра, з чого Вінчеті зробив висновок, що між живописцем і підмайстром міг бути любовний зв`язок.

Історики мистецтва для таких припущень Вінчеті поставилися скептично.

Нагадаємо, що в грудні 2010 року 62-річний Сільвано Вінчет повідомив, що розгледів на "Моні Лізі" загадкові букви і цифри. За його словами, в правому оці Джоконди можна розрізнити латинські букви LV. У лівому - проглядаються букви S і G.

Через місяць італійський мистецтвознавець Карла Глорі, посилаючись на дослідження Вінчета, прийшла до висновку, що це портрет не дружини флорентійського купця Лізи дель Джокондо, як звикли вважати більшість фахівців, а дочки міланського герцога Бьянкі Сфорца. Вона також заявила, що на цій картині зображений не абстрактний, а цілком конкретний пейзаж.

ТСН