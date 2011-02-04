На "Берлінале-2011" буде представлений перший український 3-D фільм

На Берлінському кінофестивалі, який стартує 10 лютого, Україну представить трейлер першого вітчизняного фільму у форматі 3D - "Люблю і крапка". Усього на "Берлінале-2011" покажуть три повнометражні українські стрічки (одна - в основній програмі) і шість короткометражок. Про це повідомили 3 лютого на прес-конференції Української кінофундації, яка організовує український стенд на фестивалі.

Стрічку "Люблю і крапка" представлять у рамках роботи українського стенду, який буде працювати з 10 до 20 лютого. "Презентація на кіноринках не лише готових фільмів, але і тих, що знаходяться на фінальних стадіях виробництва, є загальноприйнятою практикою на кіноринках. Адже виробництво фільмів за такими технологіями, як 3D, є досить складним і тривалим. Тому про фільми треба розповідати кіноспільноті вже на стадії проекту", - говорить Андрій Халпахчі, директор Української кінофундації.

Прем`єра фільму "Люблю і крапка" в українському кінопрокаті відбудеться 7 квітня. Режисер стрічки - Валерій Ямбурський, сценарій - Костянтина Коновалова та Денис Замрій, головні ролі виконують Дмитро Шаракоіс, Лілу, Павло Дерев`янко. Продюсують фільм Віктор Вільгельм та Олександр Пелех (FilmPort), Кирило Пелех (Freeline-studio), Володимир Третьяков ("Ялта-Фільм"), Олег Малишевський.

Картина "Люблю і крапка" - це романтично-гумористична історія, що відбулася протягом кількох днів на яхті посеред Чорного моря. В основі сюжету - стосунки між "грубою жінкою, яка звикла" полювати "і не давати жодних шансів" і "беззахисною жертвою, яка мріє знайти свою любов хоча б на одну ніч".

Як розповів Віктор Вільгельм, компанія FilmPort і надалі планує розвивати виробництво 3D-форматів: "Я б не хотів сказати, що це тільки віяння моди ... Я дивлюся на це з тієї точки, що на Заході вже є кілька каналів, які транслюють виключно в 3D, більшість кінотеатрів переходить на 3D, це майбутнє кіноіндустрії, це формат, який врятує кінопрокат. В Україні вже є кілька компаній, які надають технічні умови для зйомок у 3D-форматі.

Також продюсер відзначив, що протягом наступних двох-трьох тижнів почнуться переговори з українськими телеканалами про продаж цієї картини.

ТСН