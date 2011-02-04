Померла головна героїня "Останнього танго в Парижі"

У Парижі у віці 58 років померла французька актриса Марія Шнайдер (Maria Schneider), відома своєю роботою у стрічці Останнє танго в Парижі.

За словами рідних, актриса померла після тривалої хвороби. Вона буде похована на паризькому кладовищі Пер-Лашез, повідомляє агентство France Press.

Марія Шнайдер народилася 27 березня 1952 року в родині французького актора Даніеля Желена і французької фотомоделі німецького походження Марії Христини Шнайдер. Батько так і не визнав її, і сама актриса казала, що "їй набридло, коли її називають дочкою Желена".

Популярність 20-річній Шнайдер принесла роль у картині італійського режисера Бернардо Бертолуччі Останнє танго в Парижі (Last Tango in Paris, 1972), де вона грала з Марлоном Брандо.

Фільм справив незабутнє враження на глядачів і кінокритиків і викликав бурю обурення з боку італійської цензури.

За свою кар’єру Шнайдер знялася більш ніж у 30 картинах.

РИА Новости