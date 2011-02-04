У британських пабах почали показувати оперу

У Лондоні все популярнішими стають незвичайні постановки - оперні вистави в пабах. Головна відмінність такої вистави від традиційної - її демократичність: як за атмосферою, так і за ціною.

Вперше драматичні вистави в пабах почали показувати в Лондоні близько 40 років тому. Однак опери почали показувати тільки зараз.

На сьогоднішній день у Лондоні існує поки одна компанія, яка здійснює подібні постановки, - London`s Little Opera House. На її рахунку - 7 вистав і спеціальні дитячі вистави, повідомляють Вести ФМ.

За словами організаторів, головна відмінність такої вистави від традиційної оперної - її демократичність. Як за атмосферою, так і за ціною. На оперу в пабі ви можете прийти в джинсах, а заплатити за квиток доведеться не більше 15 фунтів, замість звичайної сотні. Водночас, відвідувачі можуть зробити додатковий внесок на підтримку компанії.

Як розповів один з продюсерів Little Opera House Робін Нортон-Хейл, такі вистави також є своєрідною творчою майстернею для початківців режисерів.

"Поставити виставу у невеликому приміщенні - завдання не з простих. Адже актор перед глядачем як на долоні, так що все має бути зроблено висококласно ...``, - зазначив продюсер.

За словами Робін, з надр таких майстерень виходять імениті драматичні режисери, які ставили потім на Вест-Енді. Крім того, невимушена атмосфера в пабі дозволяє акторам і режисерам експериментувати.

При цьому організатори намагаються не забувати й про звичайних відвідувачів пабів.

"10 хвилин другого відділення відбувалися в самому пабі. Оперні співаки несподівано для всіх вилазили на столи та стійки, співали. Публіка була здивована і зацікавлена. Це навіть зібрало невеликий натовп з вулиці", - розповіла композитор Олена Лангер - випускниця Московської консерваторії, яка давно живе і працює в Лондоні.

На сьогоднішній день у Лондоні є п`ять пабів, де кожен вечір показують опери. За даними ЗМІ, нововведення припало лондонцям до душі. Однак скептики жартують, що скоро неможливо буде випити пінту і поговорити з друзями в пабі, не послухавши оперу.

Нагадаємо, що в березні 2010 року повідомлялося про те, що в Лондоні з`явилася мода на літературні вечори, які відбуваються в несподіваних місцях і в незвичайних костюмах - наприклад, у піжамах.



Вести.ru

