У Львові встановлять пам'ятник дітям, закатованим у в'язницях

На Янівському цвинтарі Львова встановлять пам`ятник дітям, закатованим у в`язницях міста в 1950-1951 роках.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Львівської міськради, меморіал планують встановити на полі № 50 Янівського цвинтаря, на місці поховання 29 дітей. Зараз на цьому місці стоїть березовий хрест. Діти були вбиті у в`язниці № 2 на вулиці Замарстинівській і в`язниці № 4 ("Бригітки").

"Діти, чиї матері перебували під слідством або під підозрою, були замучені комуністичними НКВС. Так комуністична влада намагалася отримати необхідні дані. Сьогодні можна назвати цифру - 29 немовлят, у віці від одного дня до 2-х років. Цих дітей таємно вивезли і закопали на віддаленому полі № 50 Янівського цвинтаря ", - сказав голова Львівського обласного товариства політичних в`язнів і репресованих Петро Франко.

Надгробний пам`ятник розробив скульптор Юрій Савка. За оцінкою художньої ради ТОВ Львівська фабрика мистецтв, вартість виготовлення пам`ятника становить 115 тисяч гривень, не враховуючи витрат на проведення суміжних робіт.

Робочою комісією запропоновано визначити замовником на придбання і встановлення пам`ятника ЛКП Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг і виділити для цього з міського бюджету кошти в сумі 177, 25 тисяч гривень.