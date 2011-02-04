Українські менеджери найбільше люблять слухати рок-музику, найменше - шансон. Про це свідчать результати соціального опитування, в якому взяли участь понад 3000 осіб.

Про це повідомили в прес-службі міжнародного кадрового порталу hh.ua, який проводив опитування.

Найбільше українські менеджери люблять зарубіжний рок. За нього проголосували 55% респондентів. Потім йдуть зарубіжний поп (47%) і російський рок (37%).

30% респондентів проголосували за російську поп-музику, на 5% відстає український поп. 15% українських менеджерів слухають метал, а електронну музику - майже третина.

Найменшою популярністю користується шансон. Його слухає лише 9% українських менеджерів.

Більше половини українських менеджерів слухає радіо вдома, а 55% - в автомобілі. Третина респондентів налаштовується на улюблені хвилі в громадському транспорті, а 35% - на роботі.

97% респондентів в першу чергу цікавить музика на радіостанції. Половина українських менеджерів слухає на FM новини, а третина - гумористичні програми. Розмови з цікавими гостями в студії цікавлять 15% менеджерів, а різноманітні ігри - лише 5% респондентів.

Опитування відбувалося на порталі hh.ua. На запитання відповіло 3216 українця з різних регіонів країни. 60% - кияни, 7% - жителі Донецька та області, 6% - харків`яни, по 5% - львів`яни, одесити і жителі Дніпропетровська. Користувачі порталу - менеджери середньої та вищої ланки. 75% респондентів у даний момент працевлаштовано, а 25% - шукає місце роботи. 51% - жінки, а 49% - чоловіки. Середня заробітна плата, яку запитують власники резюме на hh.ua, становить 6 000 гривень.

Нагадаємо, що в 2009 році було проведено опитування, згідно з яким, українці вважають за краще слухати поп-музику, фолк і шансон.

Корреспондент.net

