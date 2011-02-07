Туроператори більше не продають тури до Єгипту

Туроператори призупинили продажі турів і припинили видачу документів за вже сплачені тури до Єгипту після оприлюднення рекомендацій МЗС України утриматися від поїздок до Єгипту.

Як повідомили ЛІГАБізнесІнформ у прес-службі Асоціації лідерів турбізнесу України (АЛТУ), літаки, які літають до Єгипту, виконують рейси з метою планово вивезти туристів, які відпочивають на відомих єгипетських курортах.

В Україні працюють п`ять туроператорів в напрямку Єгипет. Вони оголосили про призупинення продажів турів до Єгипту до стабілізації ситуації і організували інформування туристів про потенційну небезпеку.

Кабінет Міністрів України виділив 10 млн.грн. на термінову евакуацію українців із Єгипту. 4-5 лютого планується відправити туди два літаки для екстреної евакуації українських громадян, що постійно проживають в цій країні.

Масові антиурядові демонстрації в Єгипті не стихають вже більше тижня. У вівторок Х.Мубарак, керівник країною вже майже 30 років, заявив, що залишить свій пост після чергових президентських виборів у вересні цього року і не висуватиме свою кандидатуру на шостий термін. Проте демонстранти продовжують домагатися негайної відставки Президента. У випадку, якщо ця вимога не буде виконана, вони мають намір у п`ятницю організувати масову маніфестацію біля президентського палацу.

За даними ООН, в ході виступів по всій країні загинуло вже близько 300 осіб.