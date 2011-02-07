Цього року 11 львів'ян святкуватимуть сторічний ювілей

Цього року 11 жителів Львова святкуватимуть 100-літній ювілей. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Міський голова Львова Андрій САДОВИЙ підписав розпорядження «Про надання одноразової допомоги 100-річним мешканцям м.Львова» у розмірі 1 тис. грн., яку виплачуватиме управління соціального захисту.

«Люди на схилі літ потребують уваги до себе з боку громади, міської влади, тому приємно, що ініціатива, яка зародилась 4 роки тому, підтримується досі», – зазначила заступник начальника управління соціального захисту Наталія КУЗЯК.