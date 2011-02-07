Єгипет: злочинці пошкодили не мумії, а два черепи

Жодна мумія, що знаходиться в експозиції знаменитого на весь світ Каїрського музею, не постраждала в результаті нападу мародерів. Про це заявив держміністр уряду Єгипту у справах старовини Захи ХАВАС.

Як передає РІА Новости, міністр зазначив, що під час нападу на музей під час масових безладів в єгипетській столиці, зловмисники все ж таки пошкодили близько 70-ти експонатів музею, які підлягають реставрації. Раніше в ЗМІ з`явилася інформація, що мародери знищили дві мумії.

"Злочинці пошкодили не мумії, а два черепи, які знаходилися під час нападу в лабораторії музею", - сказав З.ХАВАС. Він також додав, що наразі в музеї вже відновлено всі розбиті мародерами вітрини.

Каїрський музей розташований на площі Тахрір в столиці Єгипту, що стала в останні два тижні ареною протистояння влади і опозиції. На музей вчинено напад 28 січня. Будівлю також неодноразово закидали пляшками із запальною сумішшю і камінням у наступні дні зіткнень, поряд горіли автомашини, будувалися барикади. Зараз охорону музею здійснює армія Єгипту.

В експозиції Каїрського музею представлено тисячі безцінних експонатів, зокрема фараонів Давнього Єгипту, що належать до найцікавішої для туристів епохи. Серед найбільш знаменитих на весь світ пам`яток Каїрського музею можна назвати скарби з гробниці фараона Тутанхамона, а також зал староєгипетських мумій.