У Сумах вшанували пам'ять Анатолія Лупиноса

В Сумах громадською панахидою пошанували пам`ять українського політв`язня, поета і публіциста Анатолія Лупиноса - засновника Української Національної Асамблеї (УНА-УНСО).

Як повідомили УНІАН в прес-службі Сумської обласної організації УНА-УНСО, громадська панахида відбулася після літургії в Свято-Воскресенському козацькому кафедральному соборі.

Крім того, в середу, 9 лютого в Сумах відбудеться також вечір пам`яті А.Лупиноса.

Довідка УНІАН. А.Лупинос народився 21 липня 1937 року в селі Новоалександрівка Червоноармійського району Донецької області. У жовтні 1956 за організацію студентських протестів його засудили до 6 років позбавлення волі, а в 1957 до цього терміну додали ще 5 років за активну участь в табірному страйку. У в`язниці його паралізувало. У 1967 А.Лупинос вийшов на волю.

За виступ біля пам`ятника Т.Шевченку 22 травня 1971 його знову заарештували і засудили до 12 років позбавлення волі. Вийшов на волю в 1983 році.

Він став засновником низки патріотичних організацій, у тому числі й УНА-УНСО. Помер 5 лютого 2000 року. Похований в Києві на Байковому цвинтарі.