У Каннах відкрився 60-ий кінофестиваль

Увечері в середу у французьких Каннах відкрився ювілейний, 60-й міжнародний кінофестиваль.

Після значної перерви в головному конкурсі візьмуть участь картини російських режисерів. Це - "Олександра" Олександра Сокурова й "Вигнання" Андрія Звягинцева.

Відкриє кінофестиваль перша англомовна картина корейського режисера Вонга Карвая "Мої чорничні ночі", в якій головні ролі грають Джуд Лоу і Нора Джонс. Ведучою церемонії відкриття стане німецька актриса Дайен Крюгер.

Всього за головний приз фестивалю - "Золоту пальмову гілку" цього року боротимуться 22 фільми. Серед них роботи Еміра Кустуріци, Квентіна Тарантіно, Гаса ван Сента та інші.

Слід зазначити, що в конкурсній програмі немає жодної картини постійних учасників фестивалю Великобританії, Італії та Іспанії.

Президентом жюрі є британець Стівен Фрірс, російський режисер Павло Лунгін очолює жюрі конкурсу "Золота камера".

Українських фільмів у конкурсній програмі немає, але фестиваль “Молодість” проведе сьогодні в Каннах презентацію наших стрічок. Представлятимуть картину Кіри Муратової “Два в одному”, Єви Нейман “Біля річки”, “Аврору” Оксани Байрак і фрагменти нового фільму Романа Балаяна “Обранець”.

У поза конкурсній програмі будуть показані також фільми "Тринадцять друзів Оушена" і "Велике серце" Майкла Уїнтерботтома, що розповідає про долю журналіста Денієла Перла.

Ювілейний кінофестиваль продовжиться з 16 по 27 травня.

За матеріалами Lenta.ru