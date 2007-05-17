У Севастополі в липні відбудеться Міжнародний кінофестиваль ”Острів Крим”

II Міжнародний кінофестиваль "Острів Крим" пройде з 20 по 25 липня в Севастополі, про це УНІАН повідомили в прес-службі фестивалю.

Фестиваль буде приурочений до 225-річчя Севастополя. За інформацією прес-секретаря Наталії ТИМОШИНОЇ, протягом п`яти днів кінофестивалю "Острів Крим" увазі учасників і глядачів будуть представлені кращі роботи провідних міжнародних кінематографістів. "Саме на II Севастопольському Міжнародному кінофестивалі, за задумом його організаторів, відбудеться унікальна, єдина у своєму роді подія: народження довгожданої, десятої музи, музи кіно", - відзначають у прес-службі.

Очікується, що на кінофестиваль "Острів Крим" приїдуть відомі актори Богдан СТУПКА, Гоша КУЦЕНКО, Марат БАШАРОВ, Михайло ЄФРЕМОВ, Михайло ПОРЕЧЕНКОВ, письменник, автор відомого роману "Острів Крим" Василь АКСЬОНОВ, режисери Микита МІХАЛКОВ, Карен ШАХНАЗАРОВ, Світлана ДРУЖИНІНА та багато інших.

У рамках кінофестивалю відбудутеся конкурсна програма кінофільмів, які вийшли в 2006-2007 роках, численні майстер-класи, семінари, «круглі столи» з акторами, режисерами, письменниками.

Крім того, в рамках фестивалю не тільки в Севастополі, але і по всьому Криму пройдуть екологічні акції, акція "Дружба народів", а також багато інших заходів.

Основний приз фестивалю - "За кращий фільм" - називається "Острів Крим", приз за внесок у розвиток кінематографії - "Острів Любові", приз "За кращу чоловічу роль" - "Острів Він", приз "За кращу жіночу роль" - "Острів Вона", приз "За кращу режисерську роботу" - "Маестро Острів". Буде вручено й низку інших призів.