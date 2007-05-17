На Волині проведуть фестиваль ”ЕтноВесна: День Європи на батьківщині Лесі Українки”

19 травня на Волині вперше відбудеться фестиваль "ЕтноВесна: День Європи на батьківщині Лесі Українки".

Як повідомили у прес-службі Луцького міськвиконкому, організаторами дійства виступає Луцька міська рада, фонд „Справедлива країна" та громадська організація „Волинське братство".

У рамках фестивалю у рідному селі Лесі Українки - Колодяжному – відбудеться концерт за участю зірок української естради.

Крім того, у рамках відзначення Днів Європи на Волині відбудеться низка інших заходів. Зокрема, візит делегації Європейської комісії на міжнародний автомобільний пункт пропуску "Устилуг-Зосін", а також візит делегації спілки "Мости в Україну" з німецького міста Бад-Зальцуфлен.

Також 19-20 травня у Луцьку проходитиме міжнародний джазовий фестиваль "Джаз на кресах: музичні діалоги над Бугом".

Загалом, за інформацією управління інформації та зв`язків з громадськістю Волинської облдержадміністрації, у регіоні до Дня Європи передбачено провести більш, ніж 30 культурно-масових і просвітницьких заходів, у тому числі за участю закордонних гостей у рамках укладених угод про співробітництво між адміністративними одиницями області та держав Європейського Союзу.